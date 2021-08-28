İngiltere'de Afganistan halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Afgan halkıyla dayanışma gösterisinde, Batılı ülkelere daha fazla Afgan'ın tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.

Başkentte Marble Arch'ta toplanan ve büyük çoğunluğu İngiltere'de yaşayan Afganlardan oluşan göstericiler, Afgan halkının yalnız bırakılmaması için Batılı hükümetlere seslendi.

Afganistan bayrakları taşıyan göstericiler, "Afgan halkını unutma", "31 Ağustos Afganistan'ın sonu olmaz" ve "Özgür Afganistan" yazılı pankartlar açarak yürüdü ve "Utan Amerika" sloganları attı.

Göstericiler, özellikle insan hakları aktivistleri, kadınlar ve çocukların Afganistan'da büyük risk altında olduğuna işaret ederek, savunmasız durumdaki Afganların bir an önce tahliye edilmesi için İngiltere başta olmak üzere ABD ve Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

AB ülkeleri, Afganistan'dan tahliyeleri güvenlik gerekçesiyle erken sonlandırdı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Taliban'ın kontrolü ele aldığı Afganistan'da 16 Ağustos'tan itibaren başlattığı tahliyeleri, ülkedeki güvenlik sorunları nedeniyle erken sonlandırdı.

Taliban'ın hakim olduğu Afganistan'da, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin 15 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesinin ardından Kabil Havaalanı'ndan hemen tahliyelere başlayan AB ülkeleri, 31 Ağustos'ta son bulması planlanan tahliye sürecini yarıda kesmek zorunda kaldı.