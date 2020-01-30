İngiltere'de aile içi şiddet mağduru kadınların üçte ikisinin sığınma talebi geri çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere'de aile içi şiddet mağduru kadınların üçte ikisinin sığınma talebi geri çevrildi - Son Dakika Dünya

İngiltere'de aile içi şiddet mağduru kadınların üçte ikisinin sığınma talebi geri çevrildi

6 saat önce

İngiltere'de sığınma evleri, aile içi şiddete maruz kalanların üçte ikisinin barınma yardımı talebini geri çevirdi.

İngiltere'de aile içi şiddet mağduru kadınların üçte ikisinin sığınma talebi geri çevrildi, System.String[]

İngiltere'de sığınma evleri, aile içi şiddete maruz kalanların 3'te ikisinin barınma yardımı talebini geri çevirdi.


İngiltere'deki Kadın Yardımı Federasyonu (Women's Aid) tarafından yayımlanan 2020 raporuna göre, sığınma evleri yaklaşık 23 bin mağdurun yardım talebini reddetti. Raporda, finansman krizi aile içi şiddete maruz kalanlara destek sektörünün en büyük sorunu olarak öne çıktı.

Euronews.com'da Görüntüle

İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa Parlamentosu'ndaki Brexit mesaisine çoraplar damga vurdu!
Manchester City, Manchester United'a 1-0 yenilmesine rağmen Lig Kupası'nda finale çıktı Koronavirüs sebebiyle Çin'de evlilik ve defin işlemleri yasaklandı ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:49:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de aile içi şiddet mağduru kadınların üçte ikisinin sığınma talebi geri çevrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]