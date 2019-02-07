Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Ailelere Tavsiye: Çocuklarınız İki Saatte Bir Elektronik Cihaz Kullanımına Ara Versin
BBC

İngiltere'de Ailelere Tavsiye: Çocuklarınız İki Saatte Bir Elektronik Cihaz Kullanımına Ara Versin

59 dakika önce

İngiltere'de kamu sağlığından sorumlu uzmanlar, çocukların elektronik cihazlarla ilişkisinin daha güvenli olması için bazı önerilerde bulundu.

İngiltere'de Ailelere Tavsiye: Çocuklarınız İki Saatte Bir Elektronik Cihaz Kullanımına Ara Versin, System.String[]
İngiltere'de kamu sağlığından sorumlu uzmanlar, çocukların elektronik cihazlarla ilişkisinin daha güvenli olması için bazı önerilerde bulundu. Bunların başında, elektronik cihazları akşamları yemek masasından uzak tutmak ve uyku vakti kullanılmamalarını sağlamak geliyor.

Uzmanlara göre ayrıca iki saatte bir ekran aktivitesine ara vermek gerekiyor.

İngiltere'de kamu sağlığından sorumlu uzmanların, "Ekrana bağlı aktiviteler ve çocukların ve gençlerin ruhsal ve psikososyal sağlığı" konusundaki yorumlarını içeren rapor bugün yayımlandı.

Raporda, teknoloji şirketlerinin çocukların güvenliği için daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.

Ailelere yönelik diğer tavsiyeler ise şöyle;

'Sosyal medya şirketleri pozitif içerikleri öne çıkaran algoritmalar geliştirsin'

Raporda, elektronik cihaz kullanımı ile ruh sağlığı sorunları arasında net ve doğrudan bir bağlantı bulunamadığı belirtildi.

Gençlerin internette anoreksia gibi yeme bozukluklarını yücelten, intihar ve kendine zarar verme türü eylemleri içeren görüntülere maruz kalmasının ise oldukça zararlı olabileceği vurgulandı.

Sosyal medya şirketlerine de pozitif içerikleri öne çıkaran algoritmalar geliştirmeleri önerildi.




İngiltere'de bir süre önce Molly Russell adlı bir genç kızın intihar etmesi üzerine, gençlerin Instagram'da intihar ve kendine zarar verme içerikli bazı zararlı materyallere maruz kalması tartışma konusu olmuştu. Baba Russell, Instagram için "Kızımın ölmesine yardım etti" demişti.

Kamu Sağlığı Birimi Başkanı Profesör Sally Davies, olayı "trajik" bulduğunu ve bazı çocukların uygunsuz içeriklere maruz kaldığını söyledi.

Ancak Davies, ekran aktivitesi ile ruh sağlığı sorunları arasında kanıtlanmış net bir bağlantı görülmediğini, bu konudaki araştırmalar sonuçlanıncaya dek tedbirli olmak gerektiğini ifade etti.

Davies'e göre İngiltere'de teknoloji şirketlerinin aktivitelerini düzenleyen yeni kurallara ihtiyaç var. Özellikle de ekran bağımlılığı yaratan türden fazla sayıda "beğeni" toplamaya yönelten veya fotoğraf paylaşımı gibi etkinlikleri ödüllendiren uygulamalara dikkat edilmesi gerek.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:49 

İngiltere, Teknoloji
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