İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı

19.03.2022 21:59

İngiltere'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte ülkenin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterline, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74'e yükselerek rekor tazeledi.

İngiltere'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte ülkenin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterline, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74'e yükselerek rekor tazeledi.

İngiltere'de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlarla birlikte benzin ve dizel fiyatı geçen ay ulaştığı rakamın üstüne çıkarak rekor tazeledi. İngiltere'nin Eastbourne kentinde benzin fiyatı 1.64 sterlin olurken, dizel akaryakıtın litresi ise 1.74 sterline yükseldi. Geçtiğimiz ay yapılan zamla 55 litrelik bir araç 81,41 sterline akaryakıt alırken yeni zamlarla birlikte bu rakam 90 sterline yaklaştı.

İngiliz Otomobil Kulübü (RAC) sözcüsü geçen ay yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın akaryakıt fiyatlarına doğrudan etkisi olduğunu açıklamış, enflasyon oranlarının da son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarak 7 barajını aşacağını belirtmişti. Geçtiğimiz yıl yaşanan araç kullanan şoför eksikliğinden kaynaklı olarak akaryakıtta bazı aksaklıklar meydana gelirken, Londra da bulunan bazı akaryakıt istasyonlarında pompa istasyonlarının tamamının açılmadığı görülmüştü.

(Yunus Dalgıç/İHA)

İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı
İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı
İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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