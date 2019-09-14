Son Dakika Haberleri: İngiltere'de "Amerika" isimli 5 milyon dolar değerindeki 18 ayar altın klozet çalındı
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İngiltere'de "Amerika" isimli 5 milyon dolar değerindeki 18 ayar altın klozet çalındı

1 saat önce

İngiltere'de Blenheim Sarayı'nda sergilenen 5 milyon dolar değerindeki altın klozet 'Amerika' çalındı.

İngiltere'de

İngiltere'de Blenheim Sarayı'nda sergilenen 5 milyon dolar değerindeki altın klozet 'Amerika' çalındı.


İtalyan kavramsal sanatçı Maurizio Cattelan eseri olan 18 ayar klozet, bir sergi kapsamında perşembe günü getirildiği saraydan, İngiliz basınına yansıyan iddalara göre cuma sabahı 5 sularında kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı.

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İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:30 
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