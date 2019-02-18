İngiltere'de Ana Muhalefet Partisinden 7 İstifa

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Binali Yıldırım Bugün Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edecek

Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti

Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız