Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Ana Muhalefet Partisinden 7 İstifa

İngiltere'de Ana Muhalefet Partisinden 7 İstifa

1 saat önce

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinden 7 milletvekili partisinden istifa etti.

İngiltere'de Ana Muhalefet Partisinden 7 İstifa, System.String[]
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinden 7 milletvekili partisinden istifa etti.

İşçi Partisi milletvekilleri Chuka Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker ve Ann Coffey başkent Londra'da düzenledikleri basın toplantısında partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Milletvekillerinin istifa gerekçeleri arasında partinin "Yahudi karşıtı" ve "aşırı sol" olduğu iddiası yer aldı.

Parlamentoda bağımsız olarak görev yapmayı sürdürecek milletvekilleri, diğer partilerdeki memnuniyetsiz milletvekillerini de kendilerine katılmaya çağırdı.

İstifaların ardından İşçi Partisinin parlamentodaki sandalye sayısı 249'a düştü.

Filistin davasına verdiği destekle tanınan Jeremy Corbyn hakkında İşçi Partisi liderliğine geldiği 2015 yılından bu yana siyasi rakipleri ve İngiliz basınının büyük kısmı tarafından Yahudi karşıtlığı suçlaması yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:22 Kaynak: AA

İşçi, İngiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım Bugün Meclis Başkanlığı'ndan İstifa Edecek Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti

Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 16:06:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Ana Muhalefet Partisinden 7 İstifa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]