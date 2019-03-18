Son Dakika Haberleri: İngiltere'de 'Ankara Anlaşması Davası' Sonuçlandı

İngiltere'de 'Ankara Anlaşması Davası' Sonuçlandı

1 saat önce

İngiltere'de iş kuran Türkler, açtıkları Ankara Anlaşması davasını kaybetti.

İngiltere'de 'Ankara Anlaşması Davası' Sonuçlandı, System.String[]
İngiltere'de iş kuran Türkler, açtıkları Ankara Anlaşması davasını kaybetti.

Türk vatandaşlarına çalışma izni ve süresiz oturum hakkı tanıyan Ankara Anlaşması'yla ilgili zorlaştırıcı düzenlemesi nedeniyle İngiltere İçişleri Bakanlığı'na karşı açılan davanın duruşması yapıldı.

Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere'ye gelen Türkler tarafından oluşturulan "Türk İş İnsanları Birliği"nin açtığı davanın duruşması Londra'da Yüksek Mahkemede görüldü.

Türk İş İnsanları Birliği, geçen Eylül'de Yüksek Mahkeme'ye başvurarak, İçişleri Bakanlığı'na dava açma izni istemiş, mahkeme kasımda gerekli izni vermişti.

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türk vatandaşları, yeni düzenlemeyle İngiltere'de ancak 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabiliyor.

Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.

Bakanlık, Mart 2018'de bir mahkemenin aldığı kararın ardından süresiz oturum izin işlemlerini askıya almış, kendi işini kuran Türk vatandaşlarına süresiz oturum hakkı tanıyan yeni bir vize kategorisi oluşturulacağını açıklamıştı.

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmek için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı. İngiltere'de Türkler bu anlaşma kapsamında 1 yıl oturum izni aldıktan sonra 3 yıl uzatma alıyor ve sonrasında süresiz oturum için başvurabiliyorlardı. - Tattersall

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:55 Kaynak: DHA

İngiltere, Ankara, Dünya
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