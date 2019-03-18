Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Ankara Anlaşması Davası Sonuçlandı. İş Kuran Türkler Açtıkları Davayı Kaybetti.

İngiltere'de Ankara Anlaşması Davası Sonuçlandı. İş Kuran Türkler Açtıkları Davayı Kaybetti.

1 saat önce

IHAAW193614-ASA/18-03-2019- İngiltere'de Ankara Anlaşması davası sonuçlandı.

İngiltere'de Ankara Anlaşması Davası Sonuçlandı. İş Kuran Türkler Açtıkları Davayı Kaybetti., System.String[]
IHAAW193614-ASA/18-03-2019

- İngiltere'de Ankara Anlaşması davası sonuçlandı. İş kuran Türkler açtıkları davayı kaybetti. 18.03.2019 19: 36: 14 TSI
NNNN - LONDRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:43 Kaynak: İHA

Ankara, İngiltere, 3. Sayfa
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