İngiltere'de Ankara Anlaşması Davası Sonuçlandı. İş Kuran Türkler Açtıkları Davayı Kaybetti.
1 saat önce
IHAAW193614-ASA/18-03-2019- İngiltere'de Ankara Anlaşması davası sonuçlandı.
IHAAW193614-ASA/18-03-2019
- İngiltere
'de Ankara
Anlaşması davası sonuçlandı. İş kuran Türkler açtıkları davayı kaybetti. 18.03.2019 19: 36: 14 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:43 Kaynak: İHA
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