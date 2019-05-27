İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
2 saat önce
AP seçimi, İngiltere'de Brexit konusundaki bölünmüşlüğün sürdüğünü ancak ibrenin Brexit karşıtlarına doğru döndüğünü gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:08
AP seçimi, İngiltere
'de Brexit konusundaki bölünmüşlüğün sürdüğünü ancak ibrenin Brexit karşıtlarına doğru döndüğünü gösterdi.
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