İngiltere'de apartmanda gaz patlaması: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de apartmanda gaz patlaması: 2 yaralı

05.07.2022 00:57
İngiltere'de apartmanda gaz patlaması: 2 yaralı

İngiltere'nin Bedford kasabasındaki bir apartman dairesinde meydana gelen gaz patlamasında 2 kişi yaralandı.

İngiltere'nin Bedford kasabasındaki bir apartman dairesinde meydana gelen gaz patlamasında 2 kişi yaralandı.

İngiltere'nin Bedford kasabasındaki Redwood Grove bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde gaz patlaması meydana geldi. Yerel saatle 09.30'da yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında alevler 20 daireyi sardı. Polis tarafından yapılan açıklamada yangında 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıklarının aktardıkları bilgilere göre, alevlerden kaçmak isteyen 1 kişi apartmanın 2. katından atladı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri insanları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Bedfordshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, şiddetli gaz patlamasının yangına neden olduğunu ve vatandaşlara camları ile pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu.

Yapılar tahliye ediliyor

Bölgede aralarında bir ilkokulun da bulunduğu birçok yapı tahliye edildi. Shackleton İlkokulu Müdürü Andy George tarafından yapılan açıklamada, "Bedford'daki Redwood Grove bölgesindeki yangının ardından okuldaki çocuklar evlerine gönderildi. Tüm çocuklar güvende. Okul, acil servis ekipleriyle çalışıyor. Yarın yeniden eğitime başlamayı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - LONDRA

YORUMLAR
500
Park halindeki motosikletten yılan çıktı Park halindeki motosikletten yılan çıktı Tarlasındaki çöpleri yakmak isteyince olanlar oldu Tarlasındaki çöpleri yakmak isteyince olanlar oldu Presli saman balyası yüklü tır seyir halinde alev aldı Presli saman balyası yüklü tır seyir halinde alev aldı
Kaynak: İHA

İtfaiye, England, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere'de apartmanda gaz patlaması: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 70 yılın en kurak dönemini yaşayan İtalya'da OHAL kararı
01:01 Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası güvenlik güçleri teyakkuza geçti
00:58 Üç kız kardeşin bulunduğu traktör devrildi: 15 yaşındaki kız ile 11 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
00:56 Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ümraniyespor yaptığı paylaşımda, Rambo Okan'a yer verdi
00:41 PKK destekçisi milletvekili, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında suç duyurusunda bulundu
00:22 Beşiktaş'ın yeni transferi Wout Weghorst, İstanbul'da
23:47 Doğukan Sinik, Acun Ilıcalı'nın radarına girdi! Hull City prensipte anlaşmaya vardı
23:41 Bedelli askerlik ücreti 80 bin lira olarak belirlendi
23:01 Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi paylaştı: Koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için
22:51 Erman Toroğlu, Şenol Güneş'in şike yaptığını iddia etmişti! Teknik direktör, Toroğlu'nu mahkemeye verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 01:21:34. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de apartmanda gaz patlaması: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement