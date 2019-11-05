Son Dakika Haberleri: İngiltere'de araç satışları ekimde yüzde 6,7 düştü
Son Dakika Ekonomi İngiltere'de araç satışları ekimde yüzde 6,7 düştü

İngiltere'de araç satışları ekimde yüzde 6,7 düştü

6 saat önce

İngiltere'de araç satışları, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,7 düşüş kaydetti.

İngiltere'de araç satışları ekimde yüzde 6,7 düştü, System.String[]

İngiltere'de araç satışları, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,7 düşüş kaydetti.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, İngiltere'de araç satışları, ekimde 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,7 azalarak 143 bin 251 adede geriledi. Ekim 2018'de ülkede 153 bin 599 araç satılmıştı.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasanın geneli oldukça zorlu. Ekim ayı itibarıyla araç satışlarında 8 ay boyunca daralma yaşadık. Piyasaya güven verilmesi gerekir." ifadelerini kullandı

İngiltere, Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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