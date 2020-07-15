İngiltere'de araştırma: En az 100 bin modern köle var

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, ülkede en az 100 bin modern köle bulunuyor. Bu rakam, resmi tahminlerin 10 katı. Kölelik karşıtı çalışma yürüten kuruluşlar, kurbanların yüzde 90'ının tespit edilmemiş olduğunu söylüyor.

Thomson Reuters Foundation'da yer alan habere göre, kölelik karşıtı yardım kuruluşu Justice and Care ile The Centre for Social Justice adlı düşünce kuruluşu, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle çok daha fazla sayıda insanın araba yıkama servisleri ve genelevlerde zorla çalıştırılmaya itilebileceği uyarısında bulundu.

Justice and Care, siyasi liderliğin son yıllarda modern kölelikle mücadele konusuna yeterince eğilmediğini ve 2015'te çıkarılan kölelik karşıtı yasanın "sahte güvenlik hissi" yaratmış olabileceğini ifade etti.

Yardım kuruluşunun başkanı Christian Guy, "Kurbanların yüzde 90'ı saptanmamış olabilir ve binlerce insan kaçakçısı ortalıkta cirit atıyor" dedi.

Geçen yıl İngiltere'de 10.627 kişinin modern kölelik kurbanı olduğu tespit edilmişti. Bu rakam 2018'e göre yüzde 52 artış ifade ediyor. Bunların çoğunun Arnavutluk, Nijerya ve Vietnam gibi ülkelerden geldiği ve zorla çalıştırıldığı belirlendi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, raporun bakanlık tarafından yakından inceleneceğini kaydetti.

Patel, "Modern Kölelik Yasası bu çirkin suçla mücadelede önemli olmakla beraber, Birleşik Krallığı bu kötülükten kurtarma mücadelesine yeni başlıyoruz" dedi.

Modern kölelik türleri

Justice and Care adlı yardım kuruluşunun web sayfasında kölelik türleri şöyle sıralanıyor:

2018'de hükümetin yaptığı bir araştırmada İngiltere'de 10.000 ila 13.000 kölenin yaşadığı ve bunun ülkeye 4,3 milyar sterline (5,6 milyar dolar) mal olduğu ifade edilmişti.

Ancak bu rakamların gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yeni araştırmada modern kölelerle ilgili dile getirilen 100 bin rakamı, İngiltere'deki West Midlands bölgesindeki polis istatistiklerine dayandırılıyor.

Walk Free Foundation adlı kölelik karşıtı vakfın 2018 Küresel Kölelik Endeksi'ne göre, İngiltere'de kölelerin sayısı 136 bin, dünya çapında ise 40,3 milyon civarında. Ancak rakam tespiti için vakfın kullandığı metodoloji birçok aktivist ve akademisyen tarafından eleştirilmişti.