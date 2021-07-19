İngiltere'de artan enflasyona karşı İngiltere Merkez Bankası'nın atabileceği adımlar tartışılıyor

İngiltere'de ekonominin yeniden açılması ve sınırlamaların kaldırılmasıyla, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) artan enflasyonu dizginlemek için izleyebileceği politikalar tartışılıyor.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Üyesi Jonathan Haskel, Liverpool Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Yakın vadede, toparlanmayı engelleyen önleyici bir parasal sıkılaştırma riski, geçici olarak hedefin üzerindeki enflasyon riskinden daha ağır basmaya devam ediyor." dedi.

Haskel, "Görüşüme göre, öngörülebilir gelecek için sıkı politika doğru politika değil." ifadelerini kullandı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede haziran ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 2,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,5 artış kaydetti. İngiltere'de mayısta TÜFE yüzde 2,1 seviyesinde bulunuyordu.

Yaklaşık 2,8 trilyon dolarlık İngiliz ekonomisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları bugün itibarıyla tamamen kaldırılırken, artan enflasyonu kontrol atlında tutmanın yolları aranıyor.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey 15 Temmuz'da yaptığı konuşmada, "Yine yapmamız gereken, tüm kanıtları gözden geçirmek ve altında yatan büyük ihtimalle geçici olan şeyleri değerlendirmek. İngiltere bu konuda rahat davranıyor. 'İngiltere Merkez Bankası bu konuda rahat davranıyor' diyen insanlara biraz tepki gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dave Ramsen da 14 Temmuz'da, "Mayıs tahminlerimizi yayımlamamızdan bu yana yaşanan hızlı gelişmelere ve riskler dengesindeki değişime dayanarak, sıkılaştırmanın düşünülmesi için koşulların daha önce beklediğimden biraz daha erken karşılanacağını tahmin ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe ise 14 Temmuz'daki açıklamasında, "Ekonominin yeniden açılmasının sorunsuz olması beklenmemeli. Bu, herhangi bir kesinti olmadan öylece kapatıp yeniden açabileceğiniz bir şey değil. Talepte bir artış görüyoruz. Enflasyonu artıran arzda bazı daralmalar görüyoruz. Net olan soru bunun ne kadar kalıcı olacağı." görüşlerini paylaştı.

BoE Para Politikası Kurulu Üyesi Michael Saunders, 15 Temmuz'da "Benim görüşüme göre, faaliyet ve enflasyon göstergeleri son eğilimlerle uyumlu kalırsa ve büyüme ve enflasyona yönelik aşağı yönlü riskler önemli ölçüde artmazsa (ve bu koşullar önemlidir), o zaman mevcut parasal teşvikin bir kısmının geri çekilmesi oldukça yakın bir zamanda uygun hale gelebilir." şeklinde konuştu.

BoE Para Politikası Kurulu Üyesi Gertjan Vlieghe ise 27 Mayıs'taki açıklamasında, "Banka faiz oranlarındaki ilk artışın ancak önümüzdeki yıl içinde uygun hale gelmesi muhtemel, ardından biraz daha fazla sıkılaşma olacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası halihazırda politika faizini yüzde 0,1 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde tutmaya devam ediyor.