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İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları sağlık sistemini zorluyor - Son Dakika

İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları sağlık sistemini zorluyor

20.12.2021 20:09

İngiltere'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artması ve sağlık personeli yetersizliği nedeniyle hastaneler üzerindeki baskı giderek artıyor.

İngiltere'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artması ve sağlık personeli yetersizliği nedeniyle hastaneler üzerindeki baskı giderek artıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır ertelenen rutin randevular, acil bakım talepleri ve sağlık çalışanları üzerindeki iş yükünün artması, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) oldukça zorluyor.

Resmi veriler, başkent Londra'da hastalanan NHS personelinin sayısının bir haftada iki kattan fazla arttığını ve sağlık hizmeti çalışanlarının 3'te 1'inin ise henüz güçlendirici Kovid-19 aşısını alamadığını gösteriyor.

Sağlık sektörü çalışanlarını temsil eden örgüt NHS Providers yöneticileri de sorunun sadece vaka sayılarındaki artıştan kaynaklanmadığını, hastalanan ya da Kovid-19 temaslı olduğu için kendisini izole etmek zorunda kalan personel eksikliğinden de kaynaklandığına dikkati çekiyor.

"Hastane başvuruları günde 3 bine çıkabilir"

İngiltere Acil Durumlar İçin Bilimsel Danışma Grubunun (SAGE) hazırladığı modellemeye göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında getirilen "B Planı" kısıtlamalarının ötesinde tedbirler alınmaması durumunda hastaneye başvurular günde 3 bine çıkabilir.

Buna karşılık bazı senaryolar ise 2022'nin ilk birkaç ayında çok daha kötü sonuçların olabileceğine işaret ederek, ancak halihazırda birçok belirsizliğin de olduğunu ortaya koyuyor.

Grubun hazırladığı modelleme, yıl sonuna kadar hastaneye yatışların büyük olasılıkla günde 1000 ila 2000 olacağını öne sürüyor.

"Çok yakında daha sıkı önlemlerin uygulanması gerekecek"

Modellemeyi hazırlayan SAGE uzmanları yaptığı değerlendirmede, "Amaç, nüfus içerisindeki enfeksiyon düzeyini azaltmak ve hastaneye yatışların bu seviyelere ulaşmasını önlemekse çok yakında daha sıkı önlemlerin uygulanması gerekecek. Müdahaleler ne kadar erken olursa etkileri o kadar büyük olur." ifadesini kullandı.

Önlemlerin zamanlamasının "çok önemli" olduğuna dikkati çeken uzmanlar, "(Tedbirleri) 2022'ye kadar erteleme, bu tür müdahalelerin etkinliğini büyük ölçüde azaltacak, sağlık ve bakım hizmetleri üzerindeki ciddi baskıyı önleme olasılığını azaltacaktır." yorumunda bulundu.

İngiltere'de son 24 saatte 91 bin 743 Kovid-19 vakası tespit edildi, 44 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere, 170 bini aşkın ölümle "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları sağlık sistemini zorluyor
İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları sağlık sistemini zorluyor
İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları sağlık sistemini zorluyor
İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları sağlık sistemini zorluyor

hastaneler, England, Londra, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları sağlık sistemini zorluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de artan Kovid-19 vakaları sağlık sistemini zorluyor - Son Dakika
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