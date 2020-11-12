İngiltere'de aşı sıralaması planı açıklandı: Kraliçe 2.Elizabeth ikinci grupta

İngiltere 'de koronavirüs (Covid-19) aşısının hazır olması durumunda hazırladığı eylem planını açıkladı. Aşıda önceliğin yaşlılar olacağı belirlendi. Düzenlemee nedeniyle Kraliçe 2. Elizabeth yaş grubu nedeniyle ikinci sırada yer alıyor.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs kabusu sürerken, aşı kadar önemli bir diğer konu da aşının dağıtımı ve öncelik sırası. İngiltere, aşı önceliği konusunda listeleme yaptığını açıkladı. İngiltere'deki aşı planlamasına göre, siyasi hiyerarşi dağıtımda öncelikli olmayacak.

YAŞLILAR ÖNCELİKLİ OLACAK

İngiltere Başhekim Yardımcısı Profesör Jonathan Van Tam, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelik listemizin en başında bakım evi sakinleri ve bakım evlerinde çalışan insanlar var. Aşı, gücü yetene değil, ihtiyaç duyanlara öncelik verilmesi planlandı" dedi.

KRALİÇE ELİZABETH 2'İNCİ GRUPTA YER ALIYOR

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth başta olmak üzere İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tümü, koronavirüs aşısında ayrıcalıklı değil. Aşıda ilk önceliğin, bakımevleri sakinleri ile burada çalışanlara verilmesi planlanıyor. 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth de, ikinci önceliklilerin yer aldığı 80 yaş ve üstü grupta bulunuyor.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Kısıtlama önlemlerinin yeniden devreye sokulduğu ülkede son 24 saatte 532 kişinin hayatını kaybetmesiyle, son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısına ulaşıldı. İngiltere, 1 milyon 233 bini aşkan vaka ile dünyada 8'inci sırada yer alıyor.

- İngiltere