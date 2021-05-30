İngiltere'de aşı ve Kovid-19 önlemi karşıtları gösteri düzenledi - Son Dakika

Protesto esnasında, polise saldırmak isteyenler ile buna engel olanlar arasında yumruklaşma yaşandı.

Ellerinde, "Aşı pasaportuna hayır", "Benim bedenim, benim kararım", "Maskeye hayır, aşıya hayır, karantinaya hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yürüyüş yolunda maske takan kişilere de tepki gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra 'da aşı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemi karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

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