İngiltere'de aşılama sonuç veriyor! Maske takma zorunluluğu kalkacak

Koronavirüsle mücadelede çok önemli bir yer tutan aşılama tüm dünyada hızla sürerken bir olumlu haber de İngiltere'den geldi. İngiltere Emlak Bakanı Robert Jenrick, koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

ZORUNLULUK, BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE KALDIRILACAK

Euronews'in haberine göre; Bakan Jenrick, karantinayla ilgili kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin verilerin oldukça olumlu sinyaller verdiğini belirterek, maske yasağını birkaç hafta içerisinde kaldırabileceklerini söyledi.

KARAR HALKA BIRAKILACAK

Jenrick, salgınla alakalı kısıtlamalarda hükümetin değil insanların karar vereceği yepyeni bir uygulamaya geçileceğini ifade ederek, "19 Temmuz tarihinde Kovid-19 ile ilgili yeni uygulamalar açıklanacak. İnsanlar maske takmaktan hoşnut değil. Bu uygulama artık tercihe bırakılacak" şeklinde konuştu.

YÜZDE 50'DEN FAZLA İNSAN İKİ DOZ AŞI YAPTIRDI

Yaklaşık 56 milyon nüfusa sahip İngiltere'de bugüne kadar 5 milyona yakın kişi Kovid-19'a yakalandı ve salgın sebebiyle 130 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Birleşik Krallık genelinde toplamda 78 milyon doz Kovid-19 aşısı yapılırken, toplam nüfusun yüzde 50'sinden çoğu en az iki doz aşı oldu.