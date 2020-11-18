İngiltere'de aşırı sağ tehdidi hızla büyüyor - Son Dakika

İngiltere'de aşırı sağ düşüncenin gençler arasında endişe verici seviyelere ulaştığı ve ülke için hızla büyüyen bir tehdit haline geldiği bildirildi.

Sky News'e açıklamada bulunan Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Birimi Başkanı Neil Basu, karantina uygulamaları döneminde "çevrim içi aşırılığın" ciddi oranda arttığını ve bu durumun radikalleşme için fırsat oluşturduğunu kaydetti.

Gençlerin çevrim içi ortamlardaki nefret söyleminden etkilendiğini söyleyen Busu, bu durumun gençleri şiddet içeren aşırılığa da yönlendirdiğini ifade etti.

Busu, son 18 ayda 17 çocuğun terör suçlamasıyla tutuklandığı ve aynı dönemde 15 yaş altında olan 1500'den fazla çocuğun da radikalleşmeyi önleme programına yönlendirildiği bilgisini paylaştı.

"Daha çok gencin terörist faaliyetler içerisine çekildiğini görüyoruz." diyen Busu, birkaç sene önceki vaka çalışmaları ile kıyaslandıklarında aşırı sağa katılan gençlerin sayısının endişe verici bir seviyeye ulaştığına dikkati çekti.

Busu, geçen yıl terörizm nedeniyle 12 kişinin tutuklandığını ve bunlardan 10'unun aşırı sağ terörizmle bağlantılı olduğunu belirtti.

-İngiltere'de aşırı sağcı terör

İngiltere'deki aşırı sağcı terör, 2016'daki Brexit referandumu ile 2017'deki Londra ve Manchester terör saldırılarının ardından ivme kazandı.

Ülkede aşırı sağcı terör gruplarının eylemleri arasında 2016'da parlamenter Jo Cox'un öldürülmesi, 2017'de Londra'da bir camiden çıkan Müslümanlara minibüsle saldırı düzenlenmesi de yer alıyor.

Kesici aletlerin yanı sıra silah ve patlayıcı maddeler bulunduran aşırı sağcı terör gruplarının etkilediği kişiler arasında 14 yaşındaki çocukların da olduğu biliniyor.