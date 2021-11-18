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İngiltere'de aşırı sağcı Fransız yazar Zemmour'un katılacağı etkinlik iptal edildi - Son Dakika

İngiltere'de aşırı sağcı Fransız yazar Zemmour'un katılacağı etkinlik iptal edildi

18.11.2021 13:49
İngiltere'de aşırı sağcı Fransız yazar Zemmour'un katılacağı etkinlik iptal edildi

İngiltere'de Kraliyet Enstitüsü, aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'un yarın enstitüde konuşma yapacağı bir etkinliği iptal etme kararı aldı.

İngiltere'de Kraliyet Enstitüsü, aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'un yarın enstitüde konuşma yapacağı bir etkinliği iptal etme kararı aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kraliyet Enstitüsü, Zemmour'un Fransız toplumuyla enstitüde bir araya geleceği etkinliğe ilişkin yapılan rezervasyonu, "durum tespiti" yapıldıktan sonra iptal ettiklerini bildirdi.

Kraliyet Enstitüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Zemmour'u konuşma yapması için davet etmediklerini, yalnızca bu kişi hakkında ayrıntılı incelemenin ardından rezervasyonu iptal ettiklerini belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kraliyet Enstitüsü, gazeteci ve politikacı Eric Zemmour'un yer aldığı bir etkinlik için özel bir mekan kiralama rezervasyonunu iptal etme kararı aldı. Rezervasyon kısa sürede alındı ve enstitüsünün her hafta aldığı birçok rezervasyondan biriydi. Enstitü, durum tespiti sürecinin ardından mekan kiralama etkinliğini iptal etme kararı aldı ve bu nedenle Zemmour, Kraliyet Enstitüsünde konuşmayacak."

Zemmour'un ekibi ise iki hafta önce yapılan rezervasyonun son dakika iptalinin e-posta ile bildirildiğini, bunun etkinliğe kaydolan İngiltere'deki Fransız seçmene bir darbe olduğunu söyledi.

Fransız basınına konuşan bir kaynak ise söz konusu iptal kararına ilişkin yasal işlem başlatmayı düşündüklerini belirtti.

Aşırı sağcı Zemmour, İslam ve göçmen karşıtı isim olarak önem çıkıyor

Geçen yıl Fransa'nın CNews televizyonunda katıldığı bir programda, refakatsiz çocuk sığınmacıları "hırsızlar, tecavüzcüler ve katiller" olarak niteleyen Zemmour hakkında dün Paris'te "ırkçı nefreti kışkırttığı" gerekçesiyle dava açıldı.

Fransa'da Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını henüz açıklamamasına rağmen anketlerde kısa sürede hızla yükselen bir isim olan aşırı sağcı gazeteci ve yazar Zemmour, aşırı muhafazakar, İslam ve göçmen karşıtı, milliyetçi ve ulus-devlet anlayışını benimseyen isim olarak öne çıkıyor.

Seçimin ilk turuna ilişkin yapılan anketlere göre, Zemmour'un ilk turda alması beklenen oy oranı son birkaç ayda yüzde 5'ten yüzde 16-18'e kadar çıktı.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour'un bazı anketlerde aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen'in "tahtını sallaması", muhtemel oy oranının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'unkine giderek yaklaşması dikkati çekiyor.

The Guardian, England, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de aşırı sağcı Fransız yazar Zemmour'un katılacağı etkinlik iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de aşırı sağcı Fransız yazar Zemmour'un katılacağı etkinlik iptal edildi - Son Dakika
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