İngiltere'de aşırı sıcaklar sürüyor - Son Dakika
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İngiltere'de aşırı sıcaklar sürüyor

18.07.2022 13:00
İngiltere'de aşırı sıcaklar sürüyor

İngiltere'de bu hafta 40 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklarla ülkenin en sıcak gününün yaşanabileceği ifade edildi.

İngiltere'de bu hafta 40 santigrat dereceye kadar çıkacağı tahmin edilen sıcaklıklarla ülkenin en sıcak gününün yaşanabileceği ifade edildi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceğini dikkate alarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yaptı.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirildi.

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

Met Office Başkanı Penelope Endersby, "Yarın 40 santigrat derece ve bunun üzerindeki sıcaklıkların yüksek olasılığını görüyoruz. 40 santigrat derece ihtimal dışı değil. Modellemede 43 santigrat derece bile var ama o kadar yüksek olmayacağını umuyoruz." dedi.

Aşırı sıcak uyarısı güneyde Londra'dan kuzeyde Manchester ve Leeds'e kadar geniş alanda geçerliliğini sürdürüyor.

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Kaynak: AA

England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de aşırı sıcaklar sürüyor - Son Dakika

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