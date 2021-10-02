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İngiltere'de askerler pazartesiden itibaren akaryakıt dağıtmaya başlayacak - Son Dakika

İngiltere'de askerler pazartesiden itibaren akaryakıt dağıtmaya başlayacak

02.10.2021 00:48
İngiltere'de askerler pazartesiden itibaren akaryakıt dağıtmaya başlayacak, System.String[]

İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacak.

İngiltere'de silahlı kuvvetler personeli, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacak.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.

Bir hafta boyunca tankerleri ve benzin istasyonlarının depolarını nasıl dolduracaklarını öğrenen askerler, ilk teslimatları pazartesi sabahı yapacak.

Ayrıca, 300'e kadar yabancı akaryakıt tankeri sürücüsü de mart ayının sonuna kadar İngiltere'de çalışmak üzere çok kısa sürede göreve başlayacak.

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, petrol istasyonlarının en az yüzde 26'sında ne benzin ne de dizel bulunuyor.

Kriz, önceki hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı.

Açıklama sonrası istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı istasyonlarda akaryakıt bitmişti. Sorunun çözümü için kısa süreli olarak askerlerden yararlanacağı açıklanmıştı.

Akaryakıt, England, Benzin, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de askerler pazartesiden itibaren akaryakıt dağıtmaya başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de askerler pazartesiden itibaren akaryakıt dağıtmaya başlayacak - Son Dakika
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