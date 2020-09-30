İngiltere'de Avam Kamarası, AB'nin karşı çıktığı tasarıyı kabul etti - Son Dakika

İngiltere'de Avam Kamarası, AB'nin karşı çıktığı tasarıyı kabul etti

İngiltere'de Avam Kamarası, Avrupa Birliği'nin (AB) karşı çıkmasına rağmen Brexit Anlaşmasını tek taraflı ihlal edecek İç Piyasalar Yasa Tasarısını kabul etti.

İngiltere'de Avam Kamarası, AB'nin karşı çıktığı tasarıyı kabul etti, System.String[]

İngiltere'de Avam Kamarası, Avrupa Birliği'nin (AB) karşı çıkmasına rağmen Brexit Anlaşmasını tek taraflı ihlal edecek İç Piyasalar Yasa Tasarısını kabul etti.

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda yapılan oylamada, İç Piyasalar Yasa Tasarısı 256'ya karşı 340 oyla kabul edildi.

Muhafazakar Parti içinde tasarıya karşı çıkan vekillerin desteği ise, ilgili bakanların Brexit Anlaşmasını ihlal edecek yetkileri kullanmadan önce parlamentodan onay alınmasını öngören bir değişiklik önergesiyle sağlandı.

Parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nda görüşülmeye devam edecek tasarı, burada da kabul edilmesi ve Kraliçe 2. Elizabeth'in imzasıyla yasalaşabilecek.

Ancak görüşmelerin aralık ayına kadar sürmesinin beklendiği Lordlar Kamarası'nda Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin çoğunluğunun bulunmaması, olası değişiklik önergelerinin kabül edilmesine yol açabileceğine işaret ediliyor.

Lordlar Kamarası'nda yapılacak değişikliklerin de Avam Kamarası'nda onaylanması gerektiğinden tasarının, açmaza girebileceği ifade edildi.

AB ile İngiltere arasında bir ticaret anlaşmasına varılması durumunda ise, yasaya gerek kalmayacağı vurgulandı.

Johnson'ın tasarıyı, AB'yi 31 Aralık'ta sona erecek Brexit geçiş dönemi öncesi bir ticaret anlaşmasına zorlamak için gündeme getirdiği değerlendiriliyor.

Tartışmalı tasarı

Başbakan'ın geçiş dönemi sonrası Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda arasındaki serbest ticareti korumayı amaçladığını söylediği tasarı, İngiliz bakanlara Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasındaki ticaret konusunda daha fazla yetki veriyor.

Geçen sene varılan Brexit Anlaşması'na göre, Birleşik Krallık AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB'yle gümrük birliği içinde kalmayı sürdürecek.

İki taraf arasında bir ticaret anlaşmasına varılamaması durumunda, AB, Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında gıda nakliyatına engel getirebilecek.

AB, ay sonuna kadar süre vermişti

AB, İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Brandon Lewis'in tasarının "uluslararası hukuku sınırlı bir şekilde ihlal ettiğini" söylediği düzenlemenin geri çekilmesini istiyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Londra'ya ay sonuna kadar süre vermiş, aksi halde Avrupa Adalet Divanına gideceklerini duyurmuştu.

Johnson ise, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada metnin AB'nin Birleşik Krallık'ı "parçalama gücüne" karşı sigorta olduğunu belirterek, "Tasarı, Birleşik Krallık'ın egemenliği ve bütünlüğüne önem veren herkes tarafından memnuniyetle karşılanmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere, 31 Ocak'ta AB'den ayrılmıştı.

Taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş, ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti.

31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

Avrupa Birliği, Avam Kamarası, İngiltere, Brexit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 00:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Avam Kamarası, AB'nin karşı çıktığı tasarıyı kabul etti - Son Dakika

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