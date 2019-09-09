Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı Bercow görevi bırakıyor
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İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı Bercow görevi bırakıyor

58 dakika önce

İngiltere’de parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası’nın Başkanı John Bercow 2009 yılından bu yana sürdürdüğü görevini 31 Ekim itibariyke bırakacağını açıkladı.

İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı Bercow görevi bırakıyor, System.String[]

İngiltere'de parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow 2009 yılından bu yana sürdürdüğü görevini 31 Ekim itibariyle bırakacağını açıkladı. Bercow iktidardaki Muhafazakar Parti'den olmasına rağmen İngitere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılığına karşı pozisyon almıştı.


Bercow ayrılık tarihi olarak 31 Ekim'i açıkladı ancak bu tarihten önce bir erken genel seçim yapılması halinde ise görevi parlamentonun kapanmasıyla bırakacağını söyledi.

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İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:15 
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