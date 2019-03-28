İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı'ndan Brexit Oylamasına İzin
1 saat önce
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow daha önce iki kez reddedilen İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik anlaşmanın yeniden oylanmasına izin verdi.
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow daha önce iki kez reddedilen İngiltere
'nin Avrupa
Birliğinden (AB
) ayrılmasına (Brexit) yönelik anlaşmanın yeniden oylanmasına izin verdi.
Bercow, böylece hükümetin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda yarın oylamasının önünü açtı.
Bercow daha önce anlaşmada önemli bir değişiklik olmadıkça yeniden oylanmasının parlamento teamülüne aykırı olacağını açıklamıştı. Hükümet
bu engeli aşmak için daha önce AB ile üzerinde anlaşılan ve tarafların Brexit sonrası ilişkileriyle ilgili vizyonu içeren siyasi çerçeve belgesiyle birilikte sunulan Brexit anlaşmasını bu kez tek başına parlamentoya sunmuştu.
Bercow'un izninin ardından 15 Ocak'ta ve 12 Mart'ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilen Brexit anlaşması yarın 3'üncü kez oylanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:37 Kaynak: AA
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