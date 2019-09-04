İngiltere'de Avam Kamarası üyeleri Brexit'i erteleme kanununu onayladı
2 saat önce
İngiltere'de Avam Kamarası üyeleri 299'a karşı 327 oyla Brexit'i erteleme kanununu onayladı
İngiltere'de Avam Kamarası üyeleri 31 Ekim'de ülkenin anlaşmasız olarak Avrupa Birliği'nden çıkmasının önüne geçmek için 299'a karşı 327 oyla Brexit'i erteleme kanun tasarısını onayladı. Tasarının parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'nın da onayından geçmesi gerekiyor.
Oylama sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu tasarının kendisini AB liderlerine teslim olmaya zorladığını ve Brexit müzakerelerini fiili olarak bitirdiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:08
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