Son Dakika›Dünya›İngiltere'de azınlıklar koronavirüs salgınından neden daha çok etkileniyor? - Son Dakika Dünya
İngiltere'de azınlıklar koronavirüs salgınından neden daha çok etkileniyor?
14 dakika önce
İngiltere, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına bağlı ölümlerde 20 bin eşiğini geçen beşinci ülke oldu. Yapılan bazı araştırmalar ülkedeki azınlıkların koronavirüs salgınından daha çok etkilendiğini ortaya koyuyor. Peki bu durum nasıl açıklanıyor?
İngiltere, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına bağlı ölümlerde 20 bin eşiğini geçen beşinci ülke oldu.
Rakamlar, ülkedeki azınlıkların koronavirüs salgınından daha çok etkilendiğini ortaya koyuyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
27.04.2020 14:51:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de azınlıklar koronavirüs salgınından neden daha çok etkileniyor? - Son Dakika