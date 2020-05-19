İngiltere'de bakımevlerindeki ölümlerden hükümet sorumlu tutuldu - Son Dakika

İngiltere'de bakım evlerini temsil eden kurum Care England'ın CEO'su Prof. Dr. Martin Green, hükümetin korona virüs salgını ile mücadele şeklini eleştirerek, bakımevlerindeki ölümlerin nedeninin hükümetin ihmali olduğunu iddia etti.



İngiltere'de yaklaşık 15 bin kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bakımevlerinin işletmecileri, yaşanılan durumdan hükümeti sorumlu tuttu. İngiltere'deki bakımevleri işletmecilerini temsil eden Care England'ın CEO'su Prof. Dr. Martin Green, Parlamento Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesinde yaptığı açıklamada, bakanların vaatlerine rağmen test konusunda hala büyük sorunlar olduğunu ifade etti. Green, korona virüste ölüm riski en yüksek olan kişiler için en baştan tedbir alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bu salgının ortaya çıktığı ilk andan itibaren bakım evlerine odaklanmalıydık" dedi.



Green, koruyucu ekipman eksikliği ve testlerde yaşanan sorunlardan dolayı test yaptıranların bile testlerin kaybolduğu gerekçesi ile sonuçlarını öğrenemeden taburcu edildiğini belirtti. Green, hükümetin hastanelere odaklanmak için enfekte hastaları bakımevlerine yönlendirdiğini ifade ederken, birçok bakımevinin hastanelerden gelen hastaların tedavisi için yeterli ekipmana sahip olmadığını dile getirdi. Green, "Bakımevlerinin altta yatan sağlık koşulları olan insanlarla dolu olduğu göz önüne alındığında bence belirli bir organizasyonu düşünmek yerine en fazla risk altında olan insanların nerede olduğuna odaklanmamız gerekiyordu" şeklinde konuştu.



Diğer ülkelerde enfekte hastalar için ayrı karantina tesisleri kullanıldığını hatırlatan Green, "Hastaneleri boşaltma ve bakımevlerini doldurma politikamız vardı. Ancak diğer ülkelerde semptom gösterenler bakımevlerinden karantina tesislerine alındılar" diyerek İngiltere hükümetini eleştirdi. Ayrıca bakımevlerindeki personelin korona virüs taşıyıp taşımadığını öğrenmek için 8 ila 10 gün beklediğini belirten Profesör Green, bakımevlerindeki koruyucu ekipmanların hala yetersiz olduğunu vurguladı.



Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bakım sektörünün kriz sırasında benzeri görülmemiş düzeyde destek aldığını söylerken, bakanların bakımevlerini korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını belirtti. Bakan Hancock, bakımevlerinin çevresine "koruyucu bir halka" atıldığını ve bakımevlerinin yaklaşık üçte ikisinin salgından etkilenmediğini ifade etti.



Mart ayı başlarında hükümetin Baş Tıbbi Danışmanı Profesör Chris Whitty, "hastanenin insanlar için tehlikeli bir yer olabileceğini hatırlamanın önemli olduğunu" dile getirmişti. Profesör Whitty, hastaları bakımevlerine taburcu etmenin birçok durumda daha uygun ve daha güvenli olduğunu söylemişti. - LONDRA