Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Bankacılık Grubu Ubs'ye 28 Milyon Sterlinlik Ceza

İngiltere'de Bankacılık Grubu Ubs'ye 28 Milyon Sterlinlik Ceza

1 saat önce

İngiltere'nin denetim kurumu Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), bankacılık grubu UBS'ye 28 milyon sterlin (37 milyon ABD doları) ceza kesildiğini duyurdu.

İngiltere'de Bankacılık Grubu Ubs'ye 28 Milyon Sterlinlik Ceza, System.String[]
İngiltere'nin denetim kurumu Finansal Yönetim Otoritesi (FCA), bankacılık grubu UBS'ye 28 milyon sterlin (37 milyon ABD doları) ceza kesildiğini duyurdu.

FCA'dan yapılan açıklamada, İsviçreli UBS grubunun 2007-2017 yılları arasında yaklaşık 87 milyon işlemle ilgili otoritelere raporlamada bulunmaması nedeniyle toplam 28 milyon sterlin ceza ödemesine karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, bankanın, raporlanması gereken 87 milyon işlemi raporlamamasına rağmen, talep edilmeyen yaklaşık 50 milyon işlemi raporladığı kaydedildi.

FCA Direktörü Mark Steward ise finansal şirketlerin, yaptıkları işlemleri tanımlayacak ve kontrol edilmesini sağlayacak sistemlere sahip olması gerektiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:49 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Sterlin, İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Rapçi OG Maco, Et Yiyen Bakteri Kaptı Brüksel'de AB Binalarının Bulunduğu Bölgede Bomba Alarmı! Binalar Tahliye Edildi Amiriyle İlişkiye Giren Kadın Polisin İhmali 4 Yaşındaki Kız Çocuğunun Sonu Oldu! THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 22:26:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Bankacılık Grubu Ubs'ye 28 Milyon Sterlinlik Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]