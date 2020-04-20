İngiltere'de barbekü yapan çifte karantina tepkisi - Son Dakika

İngiltere'de barbekü yapan çifte karantina tepkisi

İngiltere, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında en çok kayıp veren ülkelerin başında gelen İngiltere'de koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını delen bir kadın sevgilisiyle açık havada barbekü keyfi yaptı. Çifti gören bölge halkı duruma tepki gösterdi.

İngiltere'ye bağlı İskoçya'nın Glasgow şehrinde yer alan Speris Wharf bölgesinde, ülke genelinde koronavirüs nedeniyle uygulanan kısmi karantina yasağına uymayan çift barbekü yaptı. Yasağı takmayan çiftin rahatlığına yoldan geçen bir kadın 'bencil salaklar' diyerek tepki gsöterdi. Kadının barbekü yapan çifte olan tepki anları ise amatör kamera tarafından görüntülendi.

'HER GÜN İNSANLAR ÖLÜYOR VE SİZ PARTİ YAPIYORSUNUZ'

Fiziksel mesafeyi koruduğu gözlemlenen kadın, barbekü yapan çifte tepkisini 'Her gün insanların aileleri ölüyor ve siz burada parti yapıyorsunuz. Hepimiz içeriye tıkılmışken sizi özel kılan ne ' sözleriyle dile getirdi. Öte yandan hava sıcaklığının 24 dereceye çıktığı İngiltere'de bir çok kişi plaj ve sahil kenarlarına akın etti.