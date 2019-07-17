İngiltere'de başbakan adayı Boris Johnson ülke tarihinin en yüksek siyasi kampanya bağışını topladı
6 saat önce
İngiltere’de başbakan olması beklenen Muhafazakar Parti lider adayı Boris Johnson ülkede bugüne kadar en yüksek bağışı toplayan siyasetçi oldu.
İngiltere
'de başbakan olması beklenen Muhafazakar Parti lider adayı Boris Johnson
ülkede bugüne kadar en yüksek siyasi kampanya bağışı toplayan siyasetçi oldu. Johnson 702 bin sterlin bağış toplayarak İşçi Partisi
liderliği için mücadele ederken 627 bin sterlin toplayan eski Dışişleri Bakanı David Miliband'ı geri bıraktı.
Johnson'a özellikle Avrupa Birliği
(AB) karşıtı işadamlarının destek verdiği belirtiliyor. Muhafazakar Parti lider adayı Johnson'a parlamento tarafından açıklanan verilere göre sadece son iki haftada 200 bin sterlin gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:52
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