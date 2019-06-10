Son Dakika Haberleri: İngiltere'de başbakan adayları belli oldu
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İngiltere'de başbakan adayları belli oldu

2 saat önce

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in Brexit krizi nedeniyle partisinin liderliğinden istifa etmesinin ardından yeni başbakan adayları kesinleşti.

İngiltere'de başbakan adayları belli oldu, System.String[]
İngiltere'de Başbakan Theresa May'in Brexit krizi nedeniyle partisinin liderliğinden istifa etmesinin ardından yeni başbakan adayları kesinleşti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:28 
Theresa May, İngiltere, Ekonomi
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