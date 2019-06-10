İngiltere'de başbakan adayları belli oldu
2 saat önce
İngiltere'de Başbakan Theresa May'in Brexit krizi nedeniyle partisinin liderliğinden istifa etmesinin ardından yeni başbakan adayları kesinleşti.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:28
'de Başbakan Theresa May
'in Brexit krizi nedeniyle partisinin liderliğinden istifa etmesinin ardından yeni başbakan adayları kesinleşti.
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