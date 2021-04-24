İngiltere'de Başbakan Johnson'ın eski başdanışmanı Cummings, Johson'ın resmi konutunu gizlice bağış paralarıyla yeniletmeyi planladığını iddia etti - Son Dakika
BBC

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın eski başdanışmanı Cummings, Johson'ın resmi konutunu gizlice bağış paralarıyla yeniletmeyi planladığını iddia etti

24.04.2021 18:32
İngiltere'de Başbakan Johnson'ın eski başdanışmanı Cummings, Johson'ın resmi konutunu gizlice bağış paralarıyla yeniletmeyi planladığını iddia etti, System.String[]

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın bağışçılarından Başbakanlık Konutu'nun yenilenmesi için gizli bir ödeme planladığını iddia etti.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın bağışçılarından Başbakanlık Konutu'nun yenilenmesi için gizli bir ödeme planladığını iddia etti.

Başbakan Johnson ile iş insanı Sir James Dyson arasındaki mesajlaşmaların basına sızdırdığına ilişkin kendisine yöneltilen iddialara kişisel yanıt veren Cummings, söz konusu planın "etik dışı, aptalca ve yasa dışı" olacağını söylediği için Başbakan Johnson'ın kendisiyle bu konuşmayı noktaladığını öne sürdü.

Cummings, konuyla ilgili bildiklerini kabineden sorumlu devlet bakanı ve Seçim Komisyonuna anlatmaktan mutluluk duyacağını, ancak bilgisinin de kısıtlı olduğunu söyledi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise konuttaki yenileme masraflarının bu yıl Johnson'ın kendisi tarafından karşılandığı bildirildi.

Seçim Komisyonu ise, konunun incelenmesi ve rapor hazırlanmasının kendi yetkileri dahilinde olup olmadığı konusunda çalıştıklarını söyledi.

'Kapsamlı soruşturma yapılsın'

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Sir Keir Starmer de hükümete kapsamlı bir soruşturma yapılması ve ayrıntıların yayımlanması yönünde çağrıda bulundu.

Olayı pespayelik olarak nitelendiren Starmer, "her gün daha fazla kanıtın ortaya çıktığını ve sonuçların çok kötü koktuğunu" dile getirdi.

Hükümetin birçok politikasının arkasındaki isim olan ve bir başdanışmandan çok daha fazlası olarak görülen Cummings, Kasım 2020'de ülkede koronavirüs kısıtlamalarının sürdüğü dönemde Londra'daki evinden 424 kilometre mesafedeki Durham'daki ailesini ziyaret ettiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Hükümette yaşanan güç mücadelesinin ardından da Cummings görevinden ayrılmıştı.

Hakkındaki iddiaları reddetti

Görevinden ayrılmasından bu yana ilk kez blogunda bir yazı kaleme alan Cummings, Başbakan Johnson ile iş insanı James Dyson arasındaki mesajlaşmaların yanı sıra ülkede ikinci kez uygulanan Covid-19 kısıtlama önlemlerinin basına kendisi tarafından sızdırıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Cummings ayrıca Başbakan Johson'ın, eski danışmanlarından ve aynı zamanda nişanlısı Carrie Symonds'ın yakın bir arkadaşı olan Henry Newman'a yönelik açılacak olası bir soruşturmayı engellemeyi düşündüğünü de iddia etti.

Başbakanlık ise Cummings'in bu iddiasını yalanladı.

'Yasalara uygun hareket edildi'

Öte yandan bir Başbakanlık Sözcüsü, Cummings'in Başbakanlık Konutu'nun yenilenmesi yönündeki iddialara ise, "Hükümet ve bakanlar her zaman seçim yasalarına uygun hareket etti. Kabine Ofisi konuyla ilgili bilgilendirildi ve resmi tavsiyelerin tamamına da uyuldu" yanıtını verdi.

Blog yazısında hükümetin pandemideki tutumuna ilişkin acil bir Parlamento soruşturması çağrısında bulunan Cummings, Johnson'ın ülkenin hak ettiği "yeterlilik" standartlarının "çok altında" olduğunu da dile getirdi.

Kamusal Yaşam Standartları Komitesi ise Cummings'in, Başbakan'ın yeterliliği konusunda bir kanıt sunması halinde bunun çok zarar verici olabileceğini belirtti.

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın eski başdanışmanı Cummings, Johson'ın resmi konutunu gizlice bağış paralarıyla yeniletmeyi planladığını iddia etti

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Son Dakika Dünya İngiltere'de Başbakan Johnson'ın eski başdanışmanı Cummings, Johson'ın resmi konutunu gizlice bağış paralarıyla yeniletmeyi planladığını iddia etti - Son Dakika Dünya

BBC

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