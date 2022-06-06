İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak

06.06.2022 14:59

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson için Muhafazakar Parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson için Muhafazakar Parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak.

Muhafazakar Partinin ileri gelenlerinden oluşan 1922 Komitesi Başkanı Graham Bradley, yaptığı açıklamada, güven oylaması talebi için gerekli olan 54 imzanın aşıldığını belirtti.

Bradley, güven oylamasının bu akşam 18.00-20.00 saatlerinde yapılacağını ve sonucun kısa süre sonra açıklanacağını duyurdu.

Johnson'ın kazanabilmesi için 180 parti milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Bu da vekillerin yüzde 50'sinden 1 fazlası anlamına geliyor.

Johnson oylamayı kaybederse başbakanlıktan istifa edecek

Oylamayı kaybetmesi durumunda ise Johnson'ın başbakanlıktan istifa etmesi gerekecek ve hemen ardından bir liderlik yarışı başlayacak. Johnson, bu yarışta yer alamayacak.

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri altındaydı. Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak
İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak
İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak
İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak

YORUMLAR
500
Estonya Başbakanı Kallas 10 Numara'da Estonya Başbakanı Kallas 10 Numara'da İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak
Kaynak: AA

Boris Johnson, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
16:51 Dondurmam Gaymak filminin oyuncusu Muğlalı Sultan Kadem hayatını kaybetti
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:36 Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
16:04 Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'den küvet pozu! Yarım milyona yakın beğeni topladı
15:54 Gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı! Bakan Nebati: Alım gücünü korumak için çaba sarf ediyoruz
15:44 Fransız devi, Arda Güler için kolları sıvadı! Transfer gerçekleşirse Messi ile takım arkadaşı olacak
15:36 ORC Araştırma Şirketi, yeni seçim anketini paylaştı! İki ittifak arasındaki fark açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 17:33:54. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de Başbakan Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement