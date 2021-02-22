İngiltere'de Başbakan Johnson kısıtlamaların nasıl kaldırılacağını açıklayacak

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, koronavirüs kısıtlamalarının nasıl kaldırılacağı konusunda bugün bir yol haritası açıklayacak.

BBC'nin edindiği bilgilere göre ilk atılacak adım, 8 Mart'ta okulların açılması olacak.

Açık havada farklı hanelerden iki kişinin buluşmasına izin verilecek. Huzurevlerinde kalanların bir ziyaretçi ile fiziksel temas kurmasına olanak sağlanacak.

29 Mart'tan itibaren açık havada altı kişiye kadar buluşmalara izin verilecek. Buna evlerin bahçeleri de dahil olacak. Açık hava spor tesisleri de kapılarını tekrar açacak.

Başbakan Johnson, her aşamada virüsün yayılımının inceleneceğini ve bir sonraki adımın ona göre atılacağını belirtti.

Johnson'ın hedefi, kaldırılan bir önlemi geri getirmeyecek bir şekilde ilerlemek.

Bu adımlar aşılamanın planlandığı gibi gitmesi, yeni varyantların ekstra risk getirmemesi ve hastaneye kaldırılan kişilerin sayısının artmaması gibi faktörlere bağlı olacak.

Analiz: Nick Triggle, Sağlık Muhabiri

Yol haritasında en ilginç şeylerden biri, vaka sayılarındaki artışın önlemleri gevşetmek için bir engel olarak görülmeyecek olması.

Bazı bilim insanları ve öğretmen sendikaları, vakalarda artışa izin verilmemesi gerektiği görüşünde.

Fakat hükümet vaka sayılarını değil hastaneye kaldırılan kişilerin sayısındaki artışın kararlarda etkili olacağını belirtiyor.

Bu önemli bir fark. Aşı programı vaka sayılarıyla hastaneye yatışlar arasındaki paralelliği kıracak.

Hükümetin danışmanları okulların önemli bir bulaşım kaynağı olmadığı görüşünde. Fakat tüm okulları açmak elbet bir miktar artışa yol açacaktır.

Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı hala 2020 baharındaki zirve seviyelerine yakın seyrediyor.

Dahası, aşıların yapılmaya başladığı bir dönemde vaka sayısının artması mutasyon riskini artıracaktır.

Ancak İngiltere'nin aşılamada yol aldığı mesafe bu konuda manevra alanı sağlıyor.

Başbakan'ın yol haritasının bir parçası olarak İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu aşıların bulaşım oranına etkisine dair verileri de yayınlayacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Matt Hancock, ilk verilerin aşılanan kişilerin bulaştırıcılığının da azaldığını gösterdiğini söyledi.

Ülkede 50 yaş üzerindeki herkesin 15 Nisan'a kadar, geri kalan nüfusun da Temmuz sonuna kadar aşı olması hedefleniyor.

50 yaş altı grupta aşılamanın hangi kriterlere göre ilerleyeceği konusunda da bu hafta bir açıklama yapılması bekleniyor.