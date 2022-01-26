İngiltere'de Başbakan Johnson üzerindeki istifa baskısı artıyor - Son Dakika

İngiltere'de Başbakanlık binasında Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili rapor beklenirken, Başbakan Boris Johnson bir kez daha istifa çağrılarını reddetti.

İngiliz basını, kıdemli memur Sue Gray'in Başbakanlık ve diğer hükümet binalarındaki partilere ilişkin raporunun bugün öğleden sonra Başbakanlığa teslim edilmesinin beklendiğini yazdı.

Bir yandan da polisin kendi soruşturmasını başlatmasının ardından üzerindeki baskı artan Johnson, Avam Kamarası'nda yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumunda bir kez daha muhalefetin istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Johnson'ın normalde partiler nedeniyle istifa etmesi gerektiğini ancak bunun yerine parlamentoyu yanlış yönlendirdiğini öne sürdü.

Starmer, "Artık bir İngiltere Başbakanı'nın polis soruşturmasına tabi tutulduğu, ülkeyi yönetemediği, doğru olanı yapamadığı ve kabinesinin sesini çıkarmayarak her geçen gün daha fazla suç ortağı haline geldiği utanç verici bir durum içindeyiz." dedi.

Muhalefet lideri, kıdemli memur Gray'in raporunun kamuoyuna açıklanacak versiyonun düzeltilebileceği veya düzenlenebileceği yönündeki spekülasyonlara işaret ederek, Johnson'dan raporu olduğu gibi yayınlamasını istedi.

Bu konuda doğrudan bir söz vermeyen Başbakan Johnson, muhalefetin onun gitmesini istediğini ancak "işe devam edeceğini" belirterek, istifa çağrılarını reddetti.

Oturumda, İşçi Partisi'nden Rushanara Ali ise eski bakan Nusrat Ghani'nin inancından dolayı bakanlıktan alındığı yönündeki iddiasına atıfta bulunarak hükümeti ırkçılık ve İslamofobi ile suçladı.

Başbakan Johnson, hükümetin ırk veya dinine bakılmaksızın herkesi desteklediğini söyledi.

Parti iddiaları

Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı, Johnson'ın 2020'deki ilk karantina sırasında Kovid-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığının ortaya çıkmasıyla 17'ye yükselmişti.

Johnson'ın bunlar arasında yer alan ve 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesinde düzenlenen bir partiye de katıldığı belirlenmişti.

İddiayı doğrulayarak özür dileyen Johnson, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.

Muhalefet ve Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri Başbakan'ın istifasını isterken, düzenlenen etkinliklerle ilgili olarak kıdemli memur Sue Gray bir rapor yazmakla görevlendirilmişti.

Bu arada polis de Gray'in ilettiği bilgiler ve Başbakanlıktaki görevli polis memurlarının ifadeleri kapsamında kendi soruşturmasını başlatmıştı.