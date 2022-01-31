Üye Girişi
İngiltere'de, Başbakanı parlamentoyu yanıltmakla suçlayan milletvekili meclisten çıkarıldı - Son Dakika

İngiltere'de, Başbakanı parlamentoyu yanıltmakla suçlayan milletvekili meclisten çıkarıldı

31.01.2022 23:48
İngiltere'de, Başbakanı parlamentoyu yanıltmakla suçlayan milletvekili meclisten çıkarıldı

İskoç Ulusal Partisi'nin Meclis Grubu lideri Ian Blackford, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yönelik eleştirilerini geri çekmeyi reddetmesi üzerine parlamentodan çıkarıldı.

İskoç Ulusal Partisi'nin Meclis Grubu lideri Ian Blackford, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yönelik eleştirilerini geri çekmeyi reddetmesi üzerine parlamentodan çıkarıldı.

Johnson'ın, Başbakanlık binasında düzenlenen ve Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili yayımlanan raporun ardından Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada söz alan milletvekili Blackford, Başbakanı "parlamentoyu kasten yanlış yönlendirmekle" suçladı.

Blackford, "Gerçekleri konuşalım. Başbakan, parlamentoya tüm yönlendirmelerin eksiksiz takip edildiğini, parti olmadığını, Kovid-19 kurallarına uyulduğunu söyledi ve 'Bunun bir iş etkinliği olduğuna inandım.' dedi. O zaman kimse sana inanmadı ve şimdi kimse sana inanmıyor Başbakan. İşin özü, (Başbakan) parlamentoyu kasten yanlış yönlendirdi." diye konuştu.

Parlamento Başkanı Lindsay Hoyle ise Blackford'a "kasten yanlış yönlendirme" ifadelerini geri alması için defalarca uyarıda bulundu ancak milletvekili geri adım atmadı.

Blackford'un, "Başbakana, gerçeği söyleyeceğine güvenilemiyorsa bu benim suçum değil." ifadesinin ardından Hoyle, milletvekilinden parlamentoyu terk etmesini istedi.

Milletvekili Blackford, Hoyle konuşmasını bitirmeden parlamentodan ayrıldı.

İngiltere'de parlamento kurallarına göre, milletvekillerinin tartışmalar sırasında birbirlerini yalan söylemek veya Avam Kamarası'nı kasten yanıltmakla suçlamalarına izin verilmiyor.

Başbakanlıkta düzenlenen partiler için "liderlik başarısızlığı" tespiti

İngiltere'de Başbakanlık binasında düzenlenen ve Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili bugün yayımlanan raporda, bazı etkinliklerin yapılmaması gerektiği ve Başbakanlığın "liderlik ve muhakeme başarısızlıkları" gösterdiği öne sürülmüştü.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sue Gray'in hazırladığı raporda, bazı toplantılarda "yalnızca hükümetin kalbinde çalışanlardan beklenen yüksek standartlar değil, aynı zamanda o sırada tüm İngiliz halkından beklenen standartlara uymada ciddi başarısızlıklar olduğu"na dikkat çekilmişti.

Metinde, "Farklı zamanlarda 10 Numara (Başbakanlık) ve Kabine Ofisi'nin farklı bölümleri, liderlik ve muhakeme başarısızlıkları gösterdi. Bazı olayların gerçekleşmesine izin verilmemeliydi." ifadesi kullanılmıştı.

YORUMLAR
500

Boris Johnson, Milletvekili, Başbakanlık, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de, Başbakanı parlamentoyu yanıltmakla suçlayan milletvekili meclisten çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:47 Korkutan kaza! Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
23:46 Ay-Yıldızlı ekip dört gözle haber bekliyor! Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav resmen Premier Lig'de
23:44 Nihat Doğan, Ece Erken'e seslendi! Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında gündem olacak sözler: Ganimeti paylaşamadılar mesele bu
23:42 Kılıçdaroğlu'nun lüks otelde konaklamasından sonra yapılan eleştirilere CHP'den cevap: Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş
23:00 Bu meteoroloji dedikodusu İstanbul'u korkuttu! İşte 14 Şubat için tedirgin eden tahmin
22:43 Ne Fener'e geldi ne de Galatasaray'a! Vedat Muriqi yeni takımı ile resmi imzayı attı
22:18 Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni vahim hastalığa yakalandı! Futbol hayatı erken bitebilir
21:57 Cenaze şirketinin yaptığı reklam ülkede gündem oldu! Yetkililer büyük tepki topladı
21:54 Şampiyonlar Ligi'nden Süper Toto 1. Lig'e! Körfez ekibinin transferi herkesi şaşırttı
21:48 Maske Kimsin Sen yarışmasıyla ilgili şaşırtan iddia! Yayından kaldırılıyor mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 23:55:47. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de, Başbakanı parlamentoyu yanıltmakla suçlayan milletvekili meclisten çıkarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement