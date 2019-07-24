İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak...
1 saat önce
İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:42 Kaynak: İHA
'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May
, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı. - LONDRA
Ivanka Trump'ın hatası, sosyal medyada alay konusu oldu (ARŞİV) İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'un "Çankırılı mısınız" sorusuna cevabı Boris Johnson başbakan seçilmesinin ardından Maliye Bakanı Philip Hammond istifa etti Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi