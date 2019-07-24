Son Dakika Haberleri: İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak...
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İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak...

1 saat önce

İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı.

İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May,
İngiltere'de başbakanlık görevinden istifa eden Theresa May, "Parlamentonun bir üyesi olarak görevime devam etmekten gurur duyuyorum" sözleriyle Downing Street'ten ayrıldı. - LONDRA
Theresa May, İngiltere, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:42 Kaynak: İHA
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