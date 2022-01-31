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İngiltere'de Başbakanlıkta düzenlenen partiler için "liderlik başarısızlığı" tespiti - Son Dakika

İngiltere'de Başbakanlıkta düzenlenen partiler için "liderlik başarısızlığı" tespiti

31.01.2022 18:35
İngiltere'de Başbakanlıkta düzenlenen partiler için "liderlik başarısızlığı" tespiti

İngiltere'de Başbakanlık binasında düzenlenen ve Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili raporda, bazı etkinliklerin yapılmaması gerektiği ve Başbakanlığın "liderlik ve muhakeme başarısızlıkları" gösterdiği belirtildi.

İngiltere'de Başbakanlık binasında düzenlenen ve Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen partilerle ilgili raporda, bazı etkinliklerin yapılmaması gerektiği ve Başbakanlığın "liderlik ve muhakeme başarısızlıkları" gösterdiği belirtildi.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Sue Gray'in hazırladığı rapor, polisin talebi üzerine sınırlandırılmış şekilde yayımlandı.

Soruşturmaya konu etkinliklerin bazılarının, "halk sağlığı açısından taşıdığı riskler ve halka nasıl görünebilecekleri göz önüne alındığında ülke genelinde neler olduğu konusunda çok az düşünülerek yapıldığı" ifade edildi.

Raporda, bazı toplantılarda "yalnızca hükümetin kalbinde çalışanlardan beklenen yüksek standartlar değil, aynı zamanda o sırada tüm İngiliz halkından beklenen standartlara uymada ciddi başarısızlıklar olduğu" belirtildi.

Metinde, "Farklı zamanlarda 10 Numara (Başbakanlık) ve Kabine Ofisi'nin farklı bölümleri, liderlik ve muhakeme başarısızlıkları gösterdi. Bazı olayların gerçekleşmesine izin verilmemeliydi." ifadesi kullanıldı.

Başbakanlık binasının bahçesinin "uygun olmayan" bir şekilde "izin veya gözetim olmaksızın" toplanmalar için kullanıldığı vurgulanan raporda, biri Başbakan Boris Johnson'ın binadaki kişisel dairesinde olmak üzere toplam 12 etkinliğin polis tarafından soruşturulduğu belirtildi.

Metinde, polisin talebi nedeniyle soruşturma sürecini etkilememek adına bazı toplanmalara asgari düzeyde atıfta bulunulduğu da vurgulandı.

Başbakan Johnson, raporun yayınlanmasının ardından parlamentoda bir konuşma yapacak.

Johnson özür dilemişti

Başbakanlıkta kısıtlamaların ihlal edildiği öne sürülen parti veya etkinliklerin sayısı, Johnson'ın 2020'deki ilk karantina sırasında Kovid-19 kısıtlamalarına aykırı olmasına rağmen bir doğum günü partisi yaptığının ortaya çıkmasıyla 17'ye yükselmişti.

Johnson'ın bunlar arasında yer alan ve 20 Mayıs 2020'de Başbakanlık bahçesinde düzenlenen bir partiye de katıldığı belirlenmişti.

İddiayı doğrulayarak özür dileyen Johnson, "kendi içkinizi getirin" denilerek personelin davet edildiği etkinliğin "iş etkinliği" olduğunu sandığını söylemişti.

Muhalefet ve Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bazı milletvekilleri Başbakan'ın istifasını isterken, düzenlenen etkinliklerle ilgili olarak kıdemli memur Sue Gray bir rapor yazmakla görevlendirilmişti.

Bu arada polis de Gray'in ilettiği bilgiler ve Başbakanlıktaki görevli polis memurlarının ifadeleri kapsamında kendi soruşturmasını başlatmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Başbakanlıkta düzenlenen partiler için 'liderlik başarısızlığı' tespiti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de Başbakanlıkta düzenlenen partiler için "liderlik başarısızlığı" tespiti - Son Dakika
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