İngiliz parlamentosuna ait TikTok hesabının kapatılması talep edildi - Son Dakika
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İngiliz parlamentosuna ait TikTok hesabının kapatılması talep edildi

29.07.2022 13:19
İngiliz parlamentosuna ait TikTok hesabının kapatılması talep edildi

İngiltere'de bazı üst düzey siyasetçilerin, İngiliz parlamentosunun sosyal paylaşım platformu TikTok'ta kayıtlı hesabının "TikTok'un kullanıcı verilerini Çin ile paylaştığını" öne sürerek kapatılmasını istediği bildirildi.

İngiltere'de bazı üst düzey siyasetçilerin, İngiliz parlamentosunun sosyal paylaşım platformu TikTok'ta kayıtlı hesabının "TikTok'un kullanıcı verilerini Çin ile paylaştığını" öne sürerek kapatılmasını istediği bildirildi.

Politico'nın haberine göre, İngiliz parlamentosunun Çinli teknoloji şirketi "ByteDance"e ait sosyal paylaşım platformu TikTok üzerinde hesap açması tartışmalara neden oldu.

Geçen yıl Çin hükümeti tarafından "kötü niyetli bir şekilde yalan ve yanlış bilgi yaymakla" suçlanarak yaptırım uygulanan Tom Tugendhat, Iain Duncan Smith ve Nus Ghani gibi üst düzey İngiliz siyasetçilerin de aralarında olduğu bazı milletvekilleri, Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası'na konuyla ilgili bir mektup yazdı.

Politico'nun ulaştığı mektupta milletvekilleri, TikTok'un kullanıcı verilerini Çin ile paylaştığını iddia ederek, "parlamentonun söz konusu platformda hesap açma kararı nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını" ifade etti.

Milletvekilleri mektupta, Çin'e hiçbir veri aktarılamayacağına dair güvenceler verilinceye kadar parlamentonun TikTok hesabının kaldırılması çağrısında bulundu.

Öte yandan, İngiltere hükümetine ait İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji (BEIS) komitesinin TikTok'a yönelttiği sorulara yazılı yanıt veren TikTok'un Avrupa Bölgesindeki Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Theo Bertram, "TikTok kullanıcı verilerinin Çin hükümetine iletilmesinin asla talep edilmediğini ve böyle bir talep olsa dahi bunu kabul etmeyeceklerini" belirtti.

Çin'deki ByteDance şirketinin çalışanlarının kullanıcı verilerine erişip erişemeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Bertram, şirket mühendislerinin "yalnızca bazı sınırlı ve kontrollü şekilde veri erişimine sahip olduğunu" aktardı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Politico, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz parlamentosuna ait TikTok hesabının kapatılması talep edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiliz parlamentosuna ait TikTok hesabının kapatılması talep edildi - Son Dakika
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