İngiltere'de belirlenen Kovid-19'un hızlı yayılan türü Finlandiya ve Norveç'te görüldü - Son Dakika

İngiltere'de belirlenen Kovid-19'un hızlı yayılan türü Finlandiya ve Norveç'te görüldü

28.12.2020 17:01
İngiltere'de belirlenen Kovid-19'un hızlı yayılan türü Finlandiya ve Norveç'te görüldü, System.String[]

Finlandiya ve Norveç'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.

Finlandiya ve Norveç'te yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çabuk yayılan türüne rastlandı.

Finlandiyalı sağlık yetkilileri yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Kymenlaakso bölgesinde bir kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün tespit edildiğini bildirdi.

Virüs tespit edilen Fin vatandaşın, Noel tatili için yakın zaman içerisinde İngiltere'den döndüğü kaydedildi.

Yetkililer, 7 Aralık'tan bu yana İngiltere'den ülkeye giriş yapan kişileri Kovid-19 testi yaptırmaya çağırdı.

Norveç'te de görüldü

Norveçli yetkililer de ülkede iki kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türüne rastlandığını açıkladı.

The Local gazetesinin haberine göre, İngiltere'de mutasyona uğrayan Kovid-19 türü, başkent Oslo ve ülkenin batısında yer alan Kinn kasabasında görüldü.

Oslo Sağlık Servisi Sözcüsü Kjartan Sverdrup, bir kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türü olduğunu doğrulayarak, "Vakanın görüldüğü kişinin yakın temasta olduğu kişiler kontrollü şekilde takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Finlandiya, İngiltere, Norveç, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de belirlenen Kovid-19'un hızlı yayılan türü Finlandiya ve Norveç'te görüldü - Son Dakika


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