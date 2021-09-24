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İngiltere'de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti - Son Dakika

İngiltere'de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti

24.09.2021 17:09

- İngiltere'de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti İngiltere'de Petrol şirketi BP'nin bazı petrol istasyonlarını kapatma kararı almasının ardından benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen nakliye araçları sürücüsü petrol istasyonlarında uzun kuyruklarına akın etti.

- İngiltere'de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti

LONDRA - İngiltere'de Petrol şirketi BP'nin bazı petrol istasyonlarını kapatma kararı almasının ardından benzin sıkıntısı yaşayacağını düşünen nakliye araçları sürücüsü petrol istasyonlarında uzun kuyruklarına akın etti.

İngiltere'de korona virüs salgınının yanış sıra sürücülerin emekli olması, İngiltere'nin AB'den ayrılması gibi nedenlerle nakliye araçlarının sürücülerinde bir süredir sorun yaşanmasına neden oldu. Nakliye aracı sürücülerinde yaşanan azlık tedarik zincirinde de aksamaları beraberinde getirdi. Petrol şirketi BP ise sürücülerin az olduğu gerekçesiyle İngiltere'deki bazı petrol istasyonlarını geçici süreyle de olsa kapatma kararı aldı. BP'nin bu kararının ardından yüzlerce nakliye aracı sürücüsü benzin sıkıntısı yaşanması ihtimaline karşı başkent Londra ve Kent yakınlarında bulunan petrol istasyonlarına akın etti. İstasyonları dolduran sürücüler, depolarını doldurma yarışına girince istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.

Perakende sektörünün önemli grubu İngiliz Perakende Konsorsiyumu'nun Gıda ve Sürdürülebilirlik Direktörü Andrew Opie, "Tır sürücüleri tedarik zincirimizi bir arada tutan en önemli unsur. Onlar olmadan ürünleri çiftliklerden depolara, mağazalara taşıyamayız" dedi.

Opie, "Eğer, 10 gün içerisinde yeni sürücüler bulunmazsa yeni yıl öncesi tedarik zincirinde ciddi sıkıntılar yaşanacak" dedi.

İngiltere'de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti
İngiltere'de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti
İngiltere'de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti
İngiltere'de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti

England, Benzin, Petrol, BP, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti - Son Dakika
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