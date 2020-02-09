İngiltere'de beş yetişkinden biri çocukken istismara uğramış - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'de beş yetişkinden biri çocukken istismara uğramış - Son Dakika

İngiltere'de beş yetişkinden biri çocukken istismara uğramış

16 dakika önce

İngiltere'de yaşları 18 ile 74 arasındaki her beş yetişkinden birinin çocukken istismara uğradığı bildirildi.

İngiltere'de beş yetişkinden biri çocukken istismara uğramış, System.String[]

İngiltere'de yaşları 18 ile 74 arasındaki her beş yetişkinden birinin çocukken istismara uğradığı bildirildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'de çocuk yaşlarda cinsel, fiziksel, duygusal ve aile içi istismara ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, İngiltere ve Galler'de yaşları 18-74 arasındaki 8,5 milyon kişi çocukken istismara maruz kaldı. Buna göre her beş yetişkinden biri çocukken en az bir tür istismara maruz kaldı.

8,5 milyon kişiden 3 milyonunun 16 yaşından önce cinsel istismara maruz kaldığı belirtilen raporda, 481 bin kişinin ise aile ve çevresi tarafından fiziksel ihmale uğradığı vurgulandı.

Raporda, kadınların çocukluk yaşlarında istismara uğrama oranının erkeklerden fazla olduğu belirtilerek, her dört kadından birinin çocukluğunda istismara uğradığına dikkat çekildi.

Geçen yıl polise kayıtlı 227 bin çocuğa yönelik istismar olayının yaşandığı aktarılan raporda, 52 bin 260 çocuğun da çocuk koruma programına alındığı kaydedildi.

Rapora göre, geçen yıl Childline'a (Alo Çocuk Hattı) çocuklara yönelik istismara ilişkin 19 bin başvuru yapıldı ve şikayetlerin yüzde 45'ini cinsel istismar oluşturdu.

İngiltere'de 49 bin 570, Galler'de ise 4 bin 810 çocuğun geçen yıl istismar ile fiziksel ihmal veya riski nedeniyle yerel makamlar tarafından izlendiği aktarıldı.

İngiltere, Galler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin koronavirüsün yeni ismini açıkladı: Yeni koronavirüs zatürresi
Denizli'de 2 çocuğu sokak ortasında döven genç kızlar yine serbest bırakıldı Yangına uykuda yakalanan anne ve 3 çocuğu hayatını kaybetti İngiliz bilim insanı: Koronavirüste gerçek ölü sayısının açıklanması çok zor

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 18:10:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de beş yetişkinden biri çocukken istismara uğramış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]