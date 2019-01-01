Son Dakika Haberleri: İngiltere'de Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı

İngiltere'de Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı

1 saat önce

İngiltere'nin Manchester şehrinde bir tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

İngiltere'de Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı, System.String[]
İngiltere'nin Manchester şehrinde bir tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin Manchester şehrindeki Victoria tren istasyonunda yerel saatle 20.50 sularında bıçaklı saldırı meydana geldi. İngiltere Ulaştırma Polisi (BTP) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda biri polis 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, olay yerinin güvenlik kordonuna alındığı bildirildi. - MANCHESTER

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

Manchester, İngiltere, 3. Sayfa
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