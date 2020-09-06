İngiltere'de bıçaklı saldırı paniği - Son Dakika

İngiltere'nin Birmingham kentinde birden çok bıçaklı saldırı gerçekleştiği ve yaralıların olduğu bildirildi.

İngiltere polisi Birmingham'da birden çok bıçaklı saldırının gerçekleştiğini ve yaralıların olduğunu açıkladı. Polis, şu an için kaç yaralı olduğunu teyit edilemediğini ve konuya ilişkin ayrıntılı çalışmanın sürdüğünü belirterek "Teyit edebilmemiz bir az zaman alabilir" açıklamasını yaptı.

Olay yeri güvenlik kordonu altına alındı. - LONDRA