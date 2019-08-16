İngiltere'de bıçaklı suçlara karşı tavuk restoranlarında başlatılan kampanyaya ırkçılık eleştirisi
1 saat önce
Bıçaklı saldırıların ve bıçakla işlenen suçların çok yüksek olduğu İngiltere'de İçişleri Bakanlığı tarafından kızarmış tavuk restoranları ile işbirliği içerisinde hazırlanan bir kampanya pek çok kişi tarafından "cahilce" ve "hakaretvari" bulundu ve ırkçılık eleştirisi aldı.
Bıçaklı saldırıların ve bıçakla işlenen suçların 2016'dan bu yana giderek arttığı İngiltere
'de İçişleri Bakanlığı
tarafından hazırlanan bir kampanya çoğu kişi tarafından "cahilce" ve "hakaretvari" bulundu ve ırkçılık eleştirisi aldı.
Kampanya için paket servis yapan tavuk restoranlarının seçilmiş olması ve paketlerin üzerine "#bıçaksız" yazılması ülkedeki siyahi nüfusun ve diğer azınlık grupların hedeflendiğini düşündürttü.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:03
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