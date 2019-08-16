Son Dakika Haberleri: İngiltere'de bıçaklı suçlara karşı tavuk restoranlarında başlatılan kampanyaya ırkçılık eleştirisi
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İngiltere'de bıçaklı suçlara karşı tavuk restoranlarında başlatılan kampanyaya ırkçılık eleştirisi

1 saat önce

Bıçaklı saldırıların ve bıçakla işlenen suçların çok yüksek olduğu İngiltere'de İçişleri Bakanlığı tarafından kızarmış tavuk restoranları ile işbirliği içerisinde hazırlanan bir kampanya pek çok kişi tarafından "cahilce" ve "hakaretvari" bulundu ve ırkçılık eleştirisi aldı.

İngiltere'de bıçaklı suçlara karşı tavuk restoranlarında başlatılan kampanyaya ırkçılık eleştirisi, System.String[]
Bıçaklı saldırıların ve bıçakla işlenen suçların 2016'dan bu yana giderek arttığı İngiltere'de İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan bir kampanya çoğu kişi tarafından "cahilce" ve "hakaretvari" bulundu ve ırkçılık eleştirisi aldı.

Kampanya için paket servis yapan tavuk restoranlarının seçilmiş olması ve paketlerin üzerine "#bıçaksız" yazılması ülkedeki siyahi nüfusun ve diğer azınlık grupların hedeflendiğini düşündürttü.
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İçişleri Bakanlığı, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:03 
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