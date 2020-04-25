İngiltere'de Bilim Kurulu tartışması: Başbakan Johnson'ın başdanışmanı Cummings'in kurulun... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İngiltere'de Bilim Kurulu tartışması: Başbakan Johnson'ın başdanışmanı Cummings'in kurulun... - Son Dakika Dünya

İngiltere'de Bilim Kurulu tartışması: Başbakan Johnson'ın başdanışmanı Cummings'in kurulun...

6 saat önce

İngiliz Guardian gazetesi, Dominic Cummings'in kurulun üyeleri arasında olduğunu yazdı.

İngiltere'de Bilim Kurulu tartışması: Başbakan Johnson'ın başdanışmanı Cummings'in kurulun..., System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in, hükümete koronavirüs salgınıyla mücadele yöntemleri konusunda tavsiyelerde bulunan Bilim Kurulu'nun toplantılarına katıldığı ortaya çıktı.

İngiliz Guardian gazetesi, Cummings'in kurulun üyeleri arasında olduğunu yazdı.

Başbakanlık ise Guardian'ın haberini yalanladı ancak Cummings'in kurul toplantılarına katıldığını inkar etmedi.

Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Kurulu'nun (Sage) üyeleri kamuoyuna açıklanmamıştı.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Cummings'in toplantılarına katılmış olmasının, kurul hakkında "önemli soruları" gündeme getirdiğini vurguladı.

Guardian: Cummings 23 Mart'taki kurul toplantısına katıldı

Guardian gazetesi bugün manşetinden duyurduğu haberinde, Dominic Cummings'in daha önce Brexit referandumu kampanyasında kendisiyle birlikte çalışan veri bilimci Ben Warner'la birlikte 23 Mart'taki Sage toplantısına katıldığını yazdı.

23 kişinin katıldığı bu toplantının yapıldığı gün, Başbakan Boris Johnson koronavirğs salgınıyla mücadele amacıyla İngiltere'de ulusal çapta sokağa çıkma kısıtlamaların da dahil olduğu geniş çaplı önlemler açıklamıştı.

Başbakanlık Sözcüsü, Cummings ve Warner'ın sadece koronavirüsle ilgili bilimsel tartışmaları anlamak için Sage toplantılarına katıldıklarını ya da toplantıda konuşulanları dinlediklerini söyledi.





Tıp ve bilim uzmanlarından oluşan Sage'nin başkanlığını hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance yapıyor.

Bağımsız kurul hükümete koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

İşçi Partisi: Cummings'in kurulda yeri yok

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin sağlık sözcüsü Jonathan Ashworth, Dominic Cummings'in "kuruklda yeri olmadığını" söyledi.

Jonathan Ashworth, "Dominic Cummings siyasi bir danışman. Tıp ya da bilim alanlarında uzman bir kişi değil. Halkın yeniden Sage'ye güven duyması için Dominic Cummings'in bir daha bu toplantılara katılmaması ya da toplantılarda konuşulanları dinlememesi gerekiyor" dedi.

Ashworth hükümetten ayrıca kurulun toplantılarında konuşulanların açıklanmasını istedi.

Dominic Cummings, koronavirüs belirtileri sonrası kendisini bir süre karantinaya almış ve kısa bir süre önce görevine geri dönmüştü.

Siyasi danışman ve stratejist olan Cummings özellikle İngiltere'de 2016'daki referandum öncesi yürütülen tartışmalı kampanyadaki rolü nedeniyle "Brexit'in mimarı" olarak da görülüyor.





The Guardian Gazetesi, İşçi Partisi, İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:50 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'dan güzel haber: Son ağır hasta da iyileşti İngiliz bakanlar, koruyucu ekipmanlar için Türkiye'ye teşekkür etti İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti "Ebola ilacı Remdesivir koronaya karşı etkili değil" haberlerinin Çin'in bir propagandası olduğu ortaya çıktı! Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor "Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı 68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki: Bu bir Amerikan projesidir         
18:25
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı         
18:25
TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi? TRT Haber spikerinden iç hastalıkları uzmanına ilginç soru: Demir-döküm tava kullanmak demir eksikliğine iyi gelir mi?         
17:50
İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti İngiltere'de 25 Nisan'da açıklanan verilere göre koronavirüs ölümleri 20 bini geçti         
17:40
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti         
17:28
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
17:11
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti         
17:08
20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı 20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı         
16:57
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı         
16:52
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu         
16:47
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti         
16:34
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti         
16:32
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor         
16:20
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok         
16:20
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak         
15:52
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim         
15:48
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi         
15:42
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak         
15:42
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı         
15:40
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı         
15:31
Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı         
15:24
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak         
15:13
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı         
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı         
14:49
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu         
14:48
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi         
14:44
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez         
14:22
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 18:38:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere'de Bilim Kurulu tartışması: Başbakan Johnson'ın başdanışmanı Cummings'in kurulun... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]