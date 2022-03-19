İngiltere'de binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü - Son Dakika
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İngiltere'de binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü

19.03.2022 20:45
İngiltere'de binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi ırkçılık ve savaş karşıtı yürüyüş düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce kişi ırkçılık ve savaş karşıtı yürüyüş düzenledi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin başkent Londra'daki merkezinin önünde Birleşmiş Milletler Irkçılıkla Mücadele günü kapsamında bir araya gelen göstericiler buradan yürüyüşe geçti.

İngiliz hükümeti ve Başbakan Boris Johnson karşıtı sloganlar atan göstericiler, ellerinde "Mülteciler hoş geldiniz", " İslamofobiye hayır", "Irkçılığa son verin" yazılı dövizler taşıdı.

İngiliz hükümetinden ayrımcılık ve ırkçılığa karşı harekete geçmesini isteyen göstericiler, ülkede "mülteci karşıtı yasa tasarısı" olarak gösterilen Uyruk ve Sınırlar Yasa Tasarısının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Başkentin işlek caddelerinde yürüyüşlerini sürdüren göstericiler, eylemi Parlamento Meydanında sonlandırdı.

Kentte trafiğin durmasına neden olan gösteride Londra polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Londra'nın yanı sıra İskoçya'nın Glasgow kentinde de ırkçılık karşıtı gösteri düzenlendi.

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Irkçılık, England, Londra, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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