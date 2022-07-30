Birmingham 'daki İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nın ikinci gününe ve İngiliz futbol sezonunun ilk gününe denk gelen makinistlerin grevi, demir yolu temizlikçileri, işaretçiler, bakım işçileri ve istasyon personelinin ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle hazirandan bu yana toplam 4 günlük grevlerinin ardından geldi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere'de binlerce makinist grev başlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.