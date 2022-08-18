İngiltere'de tren sürücülerinin yeniden greve gitmesi ulaşımı felç etti - Son Dakika
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İngiltere'de tren sürücülerinin yeniden greve gitmesi ulaşımı felç etti

18.08.2022 16:16
İngiltere'de tren sürücülerinin yeniden greve gitmesi ulaşımı felç etti

İngiltere'de binlerce tren sürücüsünün (vatmanlar ve makinistler) yeniden greve gitmesi ülkede seferleri yine felç etti.

İngiltere'de binlerce tren sürücüsünün (vatmanlar ve makinistler) yeniden greve gitmesi ülkede seferleri yine felç etti.

Yarın da devam etmesi planlanan grevin, Londra metro ağını ve otobüslerini etkilemesi beklenirken, 20 Ağustos'ta düzenlenecek başka bir grevin de ülke genelindeki tren ağını aksatacağı tahmin ediliyor.

Demiryolu, Denizyolu ve Ulaştırma (RMT) Sendikası Genel Sekreteri Mick Lynch, İngiltere hükümetinin "sendika karşıtı bir gündemi" olduğunu iddia etti.

Ülkedeki diğer kamu sektörü çalışanları gibi demir yolu çalışanlarının da artan gıda ve yakıt fiyatlarıyla başa çıkmaya çalıştığını vurgulayan Lynch, "Bu ülkedeki insanlar, düşük ücretlerden bıktı. Milyonlarca insan yıllardır düzgün bir maaşa sahip değil." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanlığından bir yetkili de sendika liderlerinin anlaşmaya varmak için çalışmak yerine aylardır sefalet ortamı yaratmayı ve insanların günlük yaşamını etkilemeyi tercih ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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