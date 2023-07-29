İngiltere'de bir çift kimseye aldırmadan iki katlı otobüste cinsel ilişkiye girdi - Son Dakika
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İngiltere'de bir çift kimseye aldırmadan iki katlı otobüste cinsel ilişkiye girdi

29.07.2023 14:44

İngiltere Birmingham'da bir çift otobüsün arka koltuğunda diğer yolcuların gözü önünde cinsel ilişkiye girdi. Hareket halinde otobüste çifti gören bir kişi çiftin videosunu çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları çifte çok ağır tepki gösterdi. Diğerleri ise 'Bu şekilde tanışıp gebe kalırsa ne olur... Northfield alışveriş merkezinin önünden geçen bir otobüste gece gündüz gebe kaldı' şeklinde yorum yaptı. Bazı kullanıcılar ise işi şakaya vurup çiftin otobüse binmek için verdikleri paraya iyi değerlendirdiklerini söyledi.

İngiltere Birmingham'da bir çift otobüsün arka koltuğunda diğer yolcuların gözü önünde cinsel ilişkiye girdi. Hareket halinde otobüste çifti gören bir kişi, o anların videosunu çekip sosyal medyadan paylaştı.

VİDEOYU İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntüyü çeken vatandaş, videoyu "Birmingham otobüsünde sıradan bir yolculuk" başlığı ile paylaştı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları çifte çok ağır tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise işi şakaya vurup çiftin otobüse binmek için verdikleri paraya iyi değerlendirdiklerini söyledi.

İşte o anlardan kareler;

İngiltere'de bir çift kimseye aldırmadan iki katlı otobüste cinsel ilişkiye girdi
İngiltere'de bir çift kimseye aldırmadan iki katlı otobüste cinsel ilişkiye girdi
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